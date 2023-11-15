Света нет всего у миллиона жителей Юга России

Без электричества из-за непогоды остаются еще миллион жителей Дагестана, Крыма, Кубани и ряда других регионов. Остальным свет уже вернули энергетики.

Специалисты аварийных служб продолжают устранять последствия непогоды на Кавказе и на Юге России, сообщили в Минэнерго РФ.

Изначально ведомство заявило, что без доступа к электричеству остались 1,9 млн жителей Крыма, Дагестана, Кубани и Дона, а также ряда других регионов.

К 16.00 мск число обесточенных сократилось до миллиона.

Работы продолжаются, в них участвуют свыше 800 бригад, в том числе более 2,5 тыс специалистов.

Сегодня планируется по большей части окончить работы в Дагестане, на Кубани и на Дону.