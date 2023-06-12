Шуша принимает женские баскетбольные соревнования FIBA

Женская серия FIBA по баскетболу продолжается, четвертый этап в формате 3x3 стартовал в азербайджанском городе Шуша, соревнования продлятся два дня.
Первый этап FIBA состоялся в китайской Ухани, второй - в азербайджанской Астаре, третий - во французском Клермон-Ферране. Две победы одержала команда Китая, одну - Франции.
Сегодня восемь женских баскетбольных команд сразятся в Mulberry garden.
Участники соревнований:
- сборная Азербайджана,
- бакинская «Нефтчи»,
- японский клуб G FLOU.EXE.
- сборная Турции,
- сборная Германии,
- сборная Нидерландов,
- сборная Румынии,
- сборная Венгрии.
В группе «А» сыграют «Нефтчи», Германия, Румыния и Турция.
В группе «B» - Азербайджан, Нидерланды, Венгрия и G FLOU.EXE. Первый турнир начнется в 13:00 (Германия – Турция), затем сыграют «Нефтчи» – Румыния. В 14:15 состоится матч Азербайджан – Венгрия. После этого на площадке встретятся «Нефтчи» и турецкая сборная, а затем азербайджанские баскетболистки сыграют с японскими.
В завершение этапа «Нефтчи» сразится со сборной Германии, а команда Азербайджана со спортсменками из Нидерландов.
На вторник запланированы матчи плей-офф.
Победители групп этапа напрямую выйдут в полуфинал.