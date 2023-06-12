Шуша принимает женские баскетбольные соревнования FIBA

Опубликовано: 11:37, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женские соревнования FIBA по баскетболу проходят сегодня в Шуше. Две из восьми команд, участвующих в турнире, азербайджанские.

Женская серия FIBA по баскетболу продолжается, четвертый этап в формате 3x3 стартовал в азербайджанском городе Шуша, соревнования продлятся два дня.

Первый этап FIBA состоялся в китайской Ухани, второй - в азербайджанской Астаре, третий - во французском Клермон-Ферране. Две победы одержала команда Китая, одну - Франции.

Сегодня восемь женских баскетбольных команд сразятся в Mulberry garden.

Участники соревнований:

сборная Азербайджана,

бакинская «Нефтчи»,

японский клуб G FLOU.EXE.

сборная Турции,

сборная Германии,

сборная Нидерландов,

сборная Румынии,

сборная Венгрии.

В группе «А» сыграют «Нефтчи», Германия, Румыния и Турция.

В группе «B» - Азербайджан, Нидерланды, Венгрия и G FLOU.EXE. Первый турнир начнется в 13:00 (Германия – Турция), затем сыграют «Нефтчи» – Румыния. В 14:15 состоится матч Азербайджан – Венгрия. После этого на площадке встретятся «Нефтчи» и турецкая сборная, а затем азербайджанские баскетболистки сыграют с японскими.

В завершение этапа «Нефтчи» сразится со сборной Германии, а команда Азербайджана со спортсменками из Нидерландов.

На вторник запланированы матчи плей-офф.

Победители групп этапа напрямую выйдут в полуфинал.