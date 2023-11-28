Вестник Кавказа

Сухум останется без воды на несколько часов

Сухум останется без воды на несколько часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько районов абхазского Сухума останутся сегодня без водоснабжения. Вода не будет поставляться в дома граждан до 20:00 понедельника.

Крупнейший город в Абхазии Сухум в течение нескольких часов будет испытывать трудности с водоснабжением.

Отмечается, что проблемы с поставкой воды в домах жителей будут наблюдаться с 9:00 до 20:00 понедельника.

Аварийное отключение воды коснется сразу несколько районов города.

В частности, водоснабжение будет отсутствовать в районах расположенных около вокзала, Старого поселка, ВИЭМ, Турбазы, а также в нагорном и центральном районе населенного пункта.

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