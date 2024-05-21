Сухогруз протаранил мост в Ростове

Проходя сегодня под железнодорожным мостом по Дону в Ростове, сухогруз врезался в его опору – как пояснили спасатели, к аварии привел отказ рулевого управления судна, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня в полдень сухогруз "Зеленга", перевозивший металл по Дону, в Ростове-на-Дону потерял управление и протаранил опору железнодорожного моста, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В результате отказа рулевого управления сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста"

- МЧС по Ростовской области

К счастью, обошлось без пострадавших – весь экипаж судна, а это около десяти человек, чувствует себя нормально, а вот поездам, которые проходят по мосту, предписано существенно снизить скорость – на самом мосту работают специалисты, которые уточняют последствия аварии для сооружения.

Судно оперативно отбуксировали к набережной, поэтом ход по реке для других судов не перекрыт, впрочем, мост тоже работает в обычном режиме.

Донские следователи уже начали проверку, в ходе которой они установят все обстоятельства аварии, заверили в следственном комитете области.