Вестник Кавказа

Сухогруз из Турции утонул в Черном море

Сухогруз из Турции утонул в Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий сухогруз пошел на дно у побережья на севере страны. Это произошло после столкновения с волнорезом. В этот момент на бору находилось более 10 членов экипажа.

Турецкий сухогруз затонул неподалеку от побережья провинции Зонгулдак на севере Турции. Как сообщается, на борту в момент ЧП находилось 12 человек. Команда не выходит на связь. Судно совершало рейс из Краснодарского края в Измир.

"Из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез. Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен"

– глава МВД республики Али Ерликая.

Далее он отметил, что после улучшения погоды начнутся поисково-спасательные работы. 

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