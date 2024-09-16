Судебный процесс по делу Кочаряна и других чиновников стартовал в Армении

В Армении переквалифицировали дело в отношении Кочаряна и других экс-чиновников. Всего на скамье подсудимых оказались четыре человека.

В Армении начался суд над одним из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и еще тремя бывшими чиновниками.

В число подсудимых также входят бывшие вице-премьер и глава Минобороны Армении Армен Геворкян и Сейран Оганян, а также экс-секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Всем им предъявлены обвинения по статье о свержении конституционного строя. Весной 2021 года Конституционный суд республики признал данную статью неконституционной, после чего дело закрыли.

Экс-чиновники обвиняются в причастности к событиям, произошедшим в марте 2008 года. Тогда оппозиция вышла на митинг против результатов президентских выборов. Впоследствии он перерос в беспорядки, во время которых погибли 10 человек.