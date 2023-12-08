Суд вернул Кизляру музей Багратиона

Справедливость восторжествовала – суд вернул городу музей И.П.Багратиона, незаконно отчужденный в пользу частного лица.

Кизлярский суд вернул городу незаконно отчужденные помещения музея П.И.Багратиона, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Предприимчивый глава кооператива "Реставратор" в прошлом году незаконно присвоил себе помещения музея на улице Горького в Кизляре общей площадью 174,5 кв м на основании договора от 1993 года с Комитетом по управлению имуществом Кизляра, по которому он формально числился их собственником, передает "АиФ-Дагестан".

Прокуратура Дагестана потребовала вернуть помещения музея в муниципальную собственность и обратилась в суд, который принял решение в пользу надзорного органа.

Контроль над исполнением судебного решения будет выполнять прокуратура региона.