Суд Стамбула вынес Экрему Имамоглу обвинительный приговор

Cтамбульский суд определился с наказанием для экс-мэра города по делу об оскорблении прокурора. Прокуратура настаивала на том, чтобы лишить Имамоглу свободы и запретить ему заниматься политикой, однако второе требование не было удовлетворено.

Суд в Стамбуле назначил наказание бывшему мэру города Экрему Имамоглу в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы. Об этом информирует местная пресса.

Соответствующий приговор вынесен в рамках уголовного дела об оскорблении прокурора. Как отмечается, экс-градоначальник намерен подать апелляцию на вердикт суда.

При этом Haberturk сообщает, что судебное решение не предполагает запрет на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.

Сегодняшние слушания проходили в тюрьме Силиври, где экс-градоначальник находится после ареста по обвинению в коррупции.

Напомним, дело на Имамоглу завели в начале этого года после того, как он резко высказался в адрес стамбульского прокурора. В надзорном ведомстве посчитали это оскорблением должностного лица и призвали лишить свободы Имамоглу на 7 лет и 4 месяца, а также запретить ему заниматься политикой.

Дела против Имамоглу

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что речь идет о приговоре по второстепенному делу против Экрема Имамоглу, поскольку основное судебное разбирательство еще продолжается.

"Имамоглу сегодня осудили не по основному делу. Учитывая, что срок дали менее двух лет, то по турецкому законодательству в таких случаях человек не находится за решеткой, а проводит назначенное судом время под подпиской о невыезде. И важно, что Имамоглу не был признан виновным в угрозах, только в оскорблении прокурора", – прежде всего сказал он.

"Протестные акции против суда над Экремом Имамоглу продолжаются в Турции все это время. Мы видим по два-три митинга в неделю. Этот приговор вряд ли приведет к нарастанию протестов, поскольку, опять же, это не основное дело. Когда выйдет приговор по основным делам, тогда можно будет прогнозировать, насколько резко отреагирует кемалистская партия", – отметил Яшар Ниязбаев.

Главный редактор "МК Турция" подчеркнул, что в турецком обществе есть разные мнения по суду над Экремом Имамоглу. "Турецкое общество в этом плане – не однородная масса, граждане тут разобщены. Кто-то поддерживает уголовные дела, как сторонники Эрдогана, кто-то не поддерживает – те, кто против правящей партии", – сообщил он.

"Одни считают, что Республиканская народная партия действительно слишком погрязла в коррупции. Другие, напротив, уверены, что дело в политике и правящая партия таким образом пытается устранить политических оппонентов", – заключил Яшар Ниязбаев.