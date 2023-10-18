Студенты шести вузов КЧР будут проходить военную подготовку

Опубликовано: 12:09, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже весной будущего 2024 года в Карачаево-Черкесии заработает первый в республике военный учебный центр, который будет готовить военных специалистов.

Весной 2024 года в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) откроется первый в регионе военный учебный центр (ВУЦ), открытие которого одобрил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

ВУЦ будет носить имя Героя России, военного летчика Канамата Боташева.

"Теперь параллельно с обучением по основной программе высшего образования ребята на добровольной основе смогут освоить воинскую специальность, пройти срочную службу заочно без отрыва от учебы и получить военный билет наряду с дипломом о высшем образовании"

- Рашид Темрезов

В состав СКГА входят шесть институтов КЧР - медицинский, юридический, экономики и управления, цифровых технологий, инженерный и аграрный. Также академия курирует учебный процесс на факультете дизайна и искусств, в среднепрофессиональном колледже и институте открытого образования, который занимается дополнительными образовательными программами.

Напомним, распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования в декабре 2022 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.