Студентов педвузов будут учить работать с детьми-мигрантами в России

Проблема знания русского языка детьми-мигрантами в России стоит достаточно остро – примерно каждый десятый не владеет им, рассказали в Минпросвещения.

Специальный модуль по работе с детьми-мигрантами, слабо владеющими русским языком, введут в обучение будущих учителей в России, такую меру анонсировал глава профильного департамента Минпросвещения Алексей Благинин.

По его словам, по итогам мониторинга выяснилось, что на конец этого учебного года 12%, то есть 25 тыс детей-мигрантов, либо совсем не знают русского языка, либо плохо владеют им.

Чиновник подчеркнул, что для обучения таких детей русскому языку необходимы особые механизмы. Поэтому с будущего года в педвузах, которыми ведает Минпросвещения, будет преподаваться модуль по работе с мигрантами. Пройти его обяжут каждого студента.

Благинин уточнил, что на данный момент с мигрантами в России работают около 10 тыс специалистов, почти 80% из них – школьные учителя. Таким педагогам требует переподготовка. Пройти ее они смогут в педвузах, где действуют кафедры русского языка как иностранного, пишет ТАСС.