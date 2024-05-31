Вестник Кавказа

Студентов педвузов будут учить работать с детьми-мигрантами в России

Студентов педвузов будут учить работать с детьми-мигрантами в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблема знания русского языка детьми-мигрантами в России стоит достаточно остро – примерно каждый десятый не владеет им, рассказали в Минпросвещения.

Специальный модуль по работе с детьми-мигрантами, слабо владеющими русским языком, введут в обучение будущих учителей в России, такую меру анонсировал глава профильного департамента Минпросвещения Алексей Благинин.

По его словам, по итогам мониторинга выяснилось, что на конец этого учебного года 12%, то есть 25 тыс детей-мигрантов, либо совсем не знают русского языка, либо плохо владеют им.

Чиновник подчеркнул, что для обучения таких детей русскому языку необходимы особые механизмы. Поэтому с будущего года в педвузах, которыми ведает Минпросвещения, будет преподаваться модуль по работе с мигрантами. Пройти его обяжут каждого студента.

Благинин уточнил, что на данный момент с мигрантами в России работают около 10 тыс специалистов, почти 80% из них – школьные учителя. Таким педагогам требует переподготовка. Пройти ее они смогут в педвузах, где действуют кафедры русского языка как иностранного, пишет ТАСС.

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