Стрельба под Ереваном: погиб человек

В Армавирской области Армении недалеко от Еревана произошла перестрелка. В ней погиб человек, еще один получил ранения. Предполагается, что в происшествии участвовал глава администрации села Мердзаван.

В селе Мердзаван Армавирской области Армении произошла стрельба, в которой погибли и пострадали люди, рассказали в МВД республики. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"Произошел инцидент, есть один погибший, один раненый. принимаются меры для выяснения всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное производство"

- МВД Армении

Личностей участников перестрелки не раскрывают. Местные СМИ передают, что в ней замешан глава администрации села Мердзаван.