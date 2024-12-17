Вестник Кавказа

Стрельба под Ереваном: погиб человек

Стрельба под Ереваном: погиб человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армавирской области Армении недалеко от Еревана произошла перестрелка. В ней погиб человек, еще один получил ранения. Предполагается, что в происшествии участвовал глава администрации села Мердзаван.

В селе Мердзаван Армавирской области Армении произошла стрельба, в которой погибли и пострадали люди, рассказали в МВД республики. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"Произошел инцидент, есть один погибший, один раненый. принимаются меры для выяснения всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное производство"

- МВД Армении

Личностей участников перестрелки не раскрывают. Местные СМИ передают, что в ней замешан глава администрации села Мердзаван.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Канзас вооружит Армению

Канзас вооружит Армению

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

Небольшое землетрясение произошло около Спитака

Небольшое землетрясение произошло около Спитака

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Армения встретила 2025 год пожаром и поножовщиной

Армения встретила 2025 год пожаром и поножовщиной

Армения проводила старый год землетрясением в Гегаркунике

Армения проводила старый год землетрясением в Гегаркунике

Власти Армении не рискнули устанавливать видеокамеры у коммерческих объектов

Власти Армении не рискнули устанавливать видеокамеры у коммерческих объектов

Фальшивомонетчики устроили маскарад, чтобы сбыть поддельные купюры в Армении

Фальшивомонетчики устроили маскарад, чтобы сбыть поддельные купюры в Армении

В Армении разрешат ездить за рулем без прав в кармане

В Армении разрешат ездить за рулем без прав в кармане

Смертельное ДТП произошло на трассе в Армении – погибли двое

Смертельное ДТП произошло на трассе в Армении – погибли двое

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы