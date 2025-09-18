Вестник Кавказа

Страны ЕС выступили за пошлины на российские дороги

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Politico: Страны ЕС намерены ввести пошлины на российскую товары стоимостью более 5 млрд евро.

Семь стран Евросоюза рассматривают возможность введения пошлин на ряд позиций российского импорта, стоимость которого превышает 5 млрд евро, передает Politico. 

"Семь стран ЕС <...> указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро"

– Politico

Сообщается, что тарифы на российские товары поддерживают страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. 

Напомним, что пошлины Брюсселя действуют против российских азотных удобрений. ЕС планирует последовательно поднимать уровень тарифов на этот вид импорта. 

Отметим, что в конце октября страны ЕС приняли 19-й пакет санкций против РФ, направленный против российской нефтяной индустрии.

