Страны ЕС выступили за пошлины на российские дороги

Семь стран Евросоюза рассматривают возможность введения пошлин на ряд позиций российского импорта, стоимость которого превышает 5 млрд евро, передает Politico.
"Семь стран ЕС <...> указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро"
– Politico
Сообщается, что тарифы на российские товары поддерживают страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.
Напомним, что пошлины Брюсселя действуют против российских азотных удобрений. ЕС планирует последовательно поднимать уровень тарифов на этот вид импорта.
Отметим, что в конце октября страны ЕС приняли 19-й пакет санкций против РФ, направленный против российской нефтяной индустрии.