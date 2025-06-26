Страны ЕАЭС наращивают обмен цифровыми данными в грузоперевозках

Казахстан, Россия и Киргизия нарастили обмен цифровыми данными по грузоперевозкам на железной дороге в рамках ЕАЭС: цифровые транспортные документы существенно упрощают и ускоряют процесс.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наращивают объемы железнодорожных грузоперевозок с применением цифровых транспортных документов, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Планы цифровизации всех возможных отраслей экономики стран объединения, о которых неоднократно говорили лидеры стран "пятерки", внедряются форсированными темпами – в скором времени все евразийские транспортно-логистические коридоры станут мультимодальными экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования, передает Sputnik Казахстан.

"В целом цифровизация и искусственный интеллект входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС"

- Касым-Жомарт Токаев

Внедрение новых технологий уже дает свои результаты - цифровые транспортные документы стали нормой при железнодорожных перевозках между Беларусью, Казахстаном и Россией, – отметил Андрей Слепнев, приведя в пример РЖД и БелЖД, уровень обмена электронными данными у которых сейчас составляет более 90%.

У казахстанской АО "НК "КТЖ" и перевозчиков России и Киргизии этот уровень превысил 80%, отметил министр.

В нынешнем 2025 году география перевозок, которые будут оформляться электронной накладной, будет расширяться, добавил Слепнев.