Страховка в Абхазии для авто: штраф за ее отсутствие может вырасти

Штраф за езду без страховки для россиян предлагают поднять почти в десять раз в Абхазии. Его сумма может увеличиваться, если турист без автостраховки попал в ДТП.

Абхазские страховщики предлагают значительно увеличить размер штрафа для туристов на своей машине, не получивших страховку на авто. Эту идею предлагает замдиректора абхазской компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба.

Он уточнил, что сейчас отсутствие страховки наказывается всего 600 рублями – такой смешной суммы явно недостаточно для того, чтобы автомобилисты считали нужным страховать машины в Абхазии, передает РИА Новости.

"Штраф за отсутствие (указанной) страховки должен быть 4-5 тыс рублей, а не 600, как сейчас"

– Ахра Кецба

Представитель страховой компании выразил мнение, что в случае автоаварии с участием незастрахованной машины штраф должен увеличиваться – на тысячу или даже полторы тысячи рублей.