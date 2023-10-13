Опубликовано: 2:29, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В России вступил в силу закон, по которому грибника могут оштрафовать. До пяти тысяч рублей штрафа придется заплатить за грибы из Красной книги.

Собирать грибы в России с этого дня нужно аккуратно, за сбор некоторых видов можно поплатиться штрафом.

"С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. <…> Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами"

– документ

Ранее наказание распространялось на тех, кто вредит редким животным и растениям, в новой редакции статьи упоминаются также «другие организмы», сюда попадают грибы.

В Красную книгу включены десятки видов грибов, среди них Русский черный трюфель, Звездовик сводчатый, Цетрария камчатская и другие.

Собирателю стоящих на грани исчезновения грибов грозит штраф 2,5-5 тыс рублей. Наказание для юрлица строже, штраф от 500 тыс до 1 млн рублей, сообщает юридическая компания "КонсультантПлюс".