Собирать грибы в России с этого дня нужно аккуратно, за сбор некоторых видов можно поплатиться штрафом.
"С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. <…> Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами"
– документ
Ранее наказание распространялось на тех, кто вредит редким животным и растениям, в новой редакции статьи упоминаются также «другие организмы», сюда попадают грибы.
В Красную книгу включены десятки видов грибов, среди них Русский черный трюфель, Звездовик сводчатый, Цетрария камчатская и другие.
Собирателю стоящих на грани исчезновения грибов грозит штраф 2,5-5 тыс рублей. Наказание для юрлица строже, штраф от 500 тыс до 1 млн рублей, сообщает юридическая компания "КонсультантПлюс".