Штормовой ветер ожидается на черноморских курортах Кубани

Опубликовано: 17:45, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очень жарко и очень ветрено будет в четверг в Краснодарском крае. Штормовой ветер ожидается в Новороссийске - до 24 м/с.

В Краснодарском крае в четверг будет ветрено, на черноморском побережье сила ветра будет достигать 24 м/с.

Метеорологи предупреждают, штормовой ветер прогнозируется завтра на черноморских курортах, особенно в Новороссийске. Сила ветра составит 19-24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует шторму. В целом на Кубани завтра ветер будет достигать 14 м/с.

В последующие дни ветер не стихнет, также продолжит стоять чрезвычайная жара, до 35-37 градусов.