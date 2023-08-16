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Штормовой ветер ожидается на черноморских курортах Кубани

Штормовой ветер ожидается на черноморских курортах Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очень жарко и очень ветрено будет в четверг в Краснодарском крае. Штормовой ветер ожидается в Новороссийске - до 24 м/с.

В Краснодарском крае в четверг будет ветрено, на черноморском побережье сила ветра будет достигать 24 м/с.

Метеорологи предупреждают, штормовой ветер прогнозируется завтра на черноморских курортах, особенно в Новороссийске. Сила ветра составит 19-24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует шторму. В целом на Кубани завтра ветер будет достигать 14 м/с.

В последующие дни ветер не стихнет, также продолжит стоять чрезвычайная жара, до 35-37 градусов.

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