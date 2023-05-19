Столицы Казахстана и Турции свяжет новый рейс

Опубликовано: 12:57, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лоукостер из Казахстана запускает прямые рейсы в Анкару. Первый полет назначен на 23 мая.

Компания Fly Arystan со следующей недели будет выполнять рейсы между Астаной и Анкарой.

"С 23 мая 2023 года авиаперевозчик Fly Arystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus- 320"

– комитет гражданской авиации

Новые регулярные рейсы позволят нарастить взаимный турпоток, станут стимулом для новых экономических связей, помогут в развитии культурного сотрудничества Казахстана и Турции.