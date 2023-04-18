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Столица Узбекистана обзаведется многоярусными парковками

Столица Узбекистана обзаведется многоярусными парковками
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Многоярусные парковки появятся в узбекской столице. Строительство таких объектов начнется на главных автодорогах при въезде в Ташкент.

Постройка многоярусных парковок начнется в Ташкенте, уже разработан проект, который выявит порядок возведения стоянок в узбекистанской столице, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

На строительство многоярусных парковок будут выделены денежные средства из государственного бюджета или через государственно-частное партнерство. Стоянки планируется установить на главных трассах, которые ведут в город.

Также автостоянки будут построены рядом с большими торговыми центрами, развлекательными или спортивными комплексами, образовательными учреждениями и в других местах массового скопления людей. На их возведение власти города привлекут большое число строителей.

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