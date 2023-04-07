Жилье сделают доступным для жителей Узбекистана

Опубликовано: 4:34, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Узбекистана реализуют ряд мер для обеспечения жителей страны доступным жильем. Это и строительство жилья по доступной цене, и упрощение получения ипотеки, и в целом ускорение жилищного строительства.

Новый жилой район появится неподалеку от Ташкента - предполагается, что жилье в нем будет максимально доступным. Этот вопрос обсуждался на совещании у президента Узбекистана.

Речь идет о программе "Мой первый дом", основная задача которой - предоставление доступного жилья. Ее реализацией займется особая жилищная компания.

В Зангиатинском районе на 36 га возведут 58 многоквартирных домов, а также инфраструктуру, включая социальные объекты и ТРЦ. За счет сдачи в аренду последних себестоимость квартир существенно уменьшится.

Шавкат Мирзиеев поручил после завершения мастер-плана проекта устроить его обсуждение среди экспертов и общественности.

Жилищное строительство в Узбекистане

В общей сложности в стране в 2023 году предполагается построить в 1,5 раза больше жилья, то есть, в общей сложности, 90 тыс единиц. Президент пояснил, что реализация программы даст толчок экономике каждого региона.

Ипотека

Власти облегчат получение ипотеки тем, чей официальный доход на сегодня считается недостаточным. Ипотеку им могут выдать на основании оборота на банковских картах, платежах за аренду и ЖКХ.

Те, кто сможет выплатить больший первоначальный взнос, воспользуются более дешевым кредитом.

Еще одна мера для активизации обеспечения населения жильем - сокращение срока, в течение которого можно будет воспользоваться субсидией, с года до четырех месяцев. После его истечения граждане смогут еще раз повторно обратиться за субсидией.