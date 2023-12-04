Столетие Ингушетии будет праздноваться в 2024 году

Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня основания Ингушетии. Документ опубликован на сайте правовой информации и вступил в силу со дня подписания.
Российский лидер Владимир Путин подписал документ о праздновании в следующем году 100-летия со дня образования Республики Ингушетия, указ опубликован на сайте правовой информации.
В документе говорится, что органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендуется участвовать в подготовке и проведении празднования.
Стоит добавить, что указ президента вступает в силу со дня подписания.
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