Столетие Ингушетии будет праздноваться в 2024 году

Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня основания Ингушетии. Документ опубликован на сайте правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Российский лидер Владимир Путин подписал документ о праздновании в следующем году 100-летия со дня образования Республики Ингушетия, указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе говорится, что органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендуется участвовать в подготовке и проведении празднования.

Стоит добавить, что указ президента вступает в силу со дня подписания.