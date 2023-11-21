Более 100 тыс туристов оценили красоту Ингушетии

Турпоток в Республику Ингушетия в этом году составил свыше 100 тыс человек. Сюда приезжают не только российские путешественники, но и зарубежные.

Власти Ингушетии активно развивают туристические направления в регионе и отмечают первые положительные результаты проводимой работы. В этом году республику посетили 105,5 тыс отечественных и иностранных путешественников. Такую информацию озвучил вице-премьер Республики Ингушетия Олег Фурсов.

"Если говорить о развитии туристической отрасли республики, то в последние годы наблюдается положительная динамика. Так, турпоток в Ингушетию составил 105,5 тыс. человек, в том числе иностранные туристы"

– Олег Фурсов

Отмечается, что из-за повышенного туристического спроса в регионе увеличили количество отелей и гостиниц.

В прошлом году, чтобы привлечь еще больше туристов, республика зарегистрировала свой туристический бренд со слоганом "Ингушетия – Родина башен".

Также власти республики создали первый в регионе турмаршрут длиной 280 км, который примет первых путешественников в следующем году.