Более 100 тыс туристов оценили красоту Ингушетии

Власти Ингушетии активно развивают туристические направления в регионе и отмечают первые положительные результаты проводимой работы. В этом году республику посетили 105,5 тыс отечественных и иностранных путешественников. Такую информацию озвучил вице-премьер Республики Ингушетия Олег Фурсов.
"Если говорить о развитии туристической отрасли республики, то в последние годы наблюдается положительная динамика. Так, турпоток в Ингушетию составил 105,5 тыс. человек, в том числе иностранные туристы"
– Олег Фурсов
Отмечается, что из-за повышенного туристического спроса в регионе увеличили количество отелей и гостиниц.
В прошлом году, чтобы привлечь еще больше туристов, республика зарегистрировала свой туристический бренд со слоганом "Ингушетия – Родина башен".
Также власти республики создали первый в регионе турмаршрут длиной 280 км, который примет первых путешественников в следующем году.