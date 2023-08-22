Ингушетия построит в горах 20 новых кемпингов

Новые туристические зоны возведут в горах Республики Ингушетия. В рамках проекта будут построены 20 новых кемпингов.

Власти Ингушетии намерены реализовать проект по созданию новых туристических объектов. В следующем году в горах республики будут созданы 20 площадок для кемпингов. Такую информацию опубликовало правительство региона в своем telegram-канале.

Отмечается, что в 2023 году было возведено 10 подобных объектов.

Возведение новых туристических зон проходит в рамках экологического проекта «В гостях у гор». Кемпинговые площадки должны позволить минимизировать урон природе и экологии от пребывания туристов в горных районах республики.

«Проект предполагает строительство кемпинговых площадок комплексного отдыха в туристической зоне Ингушетии. Кемпинги включают в себя лавки из сруба дерева, приспособление для мусорного мешка и костровую зону»

- правительство Республики Ингушетия