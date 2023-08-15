Ставропольского молока в магазинах будет больше

В скором времени на Ставрополье появится новый молочный комплекс, который будет производить более 7 тысяч тонн полезного напитка в год.

Новый животноводческий комплекс, который создается в Ставропольском крае на базе ПАО "Винсадское", к 2025 году будет производить свыше 7,3 тыс т молока в год, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В новый проект, включающий реконструкцию молочного комплекса в селе Винсады Предгорного округа края, будет инвестировано 600 млн рублей – на них ферму, рассчитанную на 400 голов дойного стада, расширят до 1 тыс голов, передает "Интерфакс".

Комплекс не просто расширят – его полностью демонтируют, а на его месте построят новые корпуса, включая доильный и родильный: работы уже начались, - рассказал директор ПАО "Винсадское" Сергей Кривашеев.