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Молочные продукты от коронавируса появились в Узбекистане

Молочные продукты от коронавируса появились в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане начался выпуск молока и молочных продуктов, нейтрализующих ковид. Иммунными характеристиками обладает молоко, вакцинированных коров. Продукты уже можно купить в магазине.

В городе Нукус в Узбекистане стартовал выпуск защищающей от коронавируса молочной продукции.

"Компания Panaev Farms, действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2"

– министерство высшего образования, науки и инноваций республики

Разработка иммунного молока против ковид началась в 2021 году, оказалось, что дважды привитые от вируса коровы и козы дают молоко с антителами. Затем исследования показали возможность пастеризации иммунного молока без потери его целебных свойств.

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