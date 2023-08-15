Молочные продукты от коронавируса появились в Узбекистане

Опубликовано: 10:09, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане начался выпуск молока и молочных продуктов, нейтрализующих ковид. Иммунными характеристиками обладает молоко, вакцинированных коров. Продукты уже можно купить в магазине.

В городе Нукус в Узбекистане стартовал выпуск защищающей от коронавируса молочной продукции.

"Компания Panaev Farms, действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2"

– министерство высшего образования, науки и инноваций республики

Разработка иммунного молока против ковид началась в 2021 году, оказалось, что дважды привитые от вируса коровы и козы дают молоко с антителами. Затем исследования показали возможность пастеризации иммунного молока без потери его целебных свойств.