Ставрополье решит вопрос с беспризорными собаками

Власти Ставропольского края планируют реализовать проект по созданию пунктов временного размещения беспризорных животных. Информацию об этом озвучил глава региона Владимир Владимиров в процессе пресс-конференции.
По данным губернатора всего будет открыто три специализированных центра, которые будут расположены в Михайловске, Будённовске и на Кавминводах.
"Они начнут работать и, я думаю, очень снизят проблему бездомных собак"
– Владимир Владимиров
Пункты будут работать по системе ОСВВ. То есть, беспризорных собак будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно.
Глава региона рассказал, что снизить число бездомных собак возможно при возвращении ответственности их владельцам. То есть, люди, которые заводят питомцев обязаны их чипировать и заносить данные в специальный реестр.
Таким образом, можно будет установить владельца каждой собаки. И в случае, если человек решит отказаться от животного, должен будет оплачивать содержание питомца.