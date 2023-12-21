Ставрополье решит вопрос с беспризорными собаками

Ставропольские власти намерены решить вопрос с бездомными животными и открыть в регионе пункты временного размещения. Беспризорных собак будут отлавливать, стерилизовать и вакцинировать.

Власти Ставропольского края планируют реализовать проект по созданию пунктов временного размещения беспризорных животных. Информацию об этом озвучил глава региона Владимир Владимиров в процессе пресс-конференции.

По данным губернатора всего будет открыто три специализированных центра, которые будут расположены в Михайловске, Будённовске и на Кавминводах.

"Они начнут работать и, я думаю, очень снизят проблему бездомных собак"

– Владимир Владимиров

Пункты будут работать по системе ОСВВ. То есть, беспризорных собак будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно.

Глава региона рассказал, что снизить число бездомных собак возможно при возвращении ответственности их владельцам. То есть, люди, которые заводят питомцев обязаны их чипировать и заносить данные в специальный реестр.

Таким образом, можно будет установить владельца каждой собаки. И в случае, если человек решит отказаться от животного, должен будет оплачивать содержание питомца.