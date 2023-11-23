На нацпроекты в Ставропольском крае в этом году потратят свыше 15 млрд рублей

В 2024 году на Ставрополье на 5,5% сократится финансирование нацпроектов. В прошлом году на эти цели было потрачено 16,5 млрд рублей.

Руководство Ставропольского края собирается в 2024 году потратить 15,6 млрд рублей на осуществление нацпроектов. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

"Большая часть этой суммы предназначена для реализации нацпроектов министерствами строительства, дорожного хозяйства и транспорта, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования"

– пресс-служба

До 1 февраля министерства, которые задействованы в реализации нацпроектов, должны будут составить графики выполнения проектов. К сентябрю необходимо завершить работы на 85%.