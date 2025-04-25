Ставрополье обеспечит бараниной весь Юг России

В скором времени в Ставропольском крае вырастет крупнейший в России завод по производству баранины, инвестиции в новое предприятие составят 20 миллиардов рублей, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

У жителей Юга России не будет недостатка в баранине – мясом их обеспечит крупнейший в России мясоперерабатывающий завод в Нефтекумском округе Ставрополья, соглашение о строительстве которого на полях КИФ-2025, проходящего в Минводах, подписали председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев и губернатор края Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба губернатора.

"Соглашение направлено на всестороннее сотрудничество в период реализации компанией на территории Ставропольского края масштабного инвестиционного проекта по глубокой переработке баранины, производству широкой линейки полуфабрикатов и готовых блюд"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Мощность нового высокотехнологичного мясоперерабатывающего завода впечатляет – он будет выдавать в год до 119 тыс т готовой продукции, а инвестиции в его создание составят 20 млрд рублей, передает ТАСС.

Такое количество баранины полностью обеспечит потребности не только СКФО, но и соседних регионов ЮФО, добавили в пресс-службе.

Владимир Владимиров пообещал всю необходимую поддержку компании, которая за годы работы зарекомендовала себя как надежный и перспективный партнер в развитии животноводства на территории края.