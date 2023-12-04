Ставрополь предупредили о мокром снеге и гололеде

Ставропольский край ждет снег и гололед. Воздух днем будет прогреваться до +5 градусов. Об этом гостей и жителя региона предупредили местные синоптики. Сейчас снега в городе не наблюдается.

В понедельник, 11 декабря, на Ставрополье прогнозируется снег, туман. На дорогах – гололед.

Столбики термометров будут подниматься до +5 градусов, во вторник погода существенным образом не изменится, однако в краевой столице будет прохладнее – столбики термометров покажут -3 градуса.

Сейчас в Ставрополе ноль градусов, снега пока нет.