Пять мостов местного значения почти отремонтировали на Ставрополье

Мосты на сельских дорогах впервые за долгое время приводят в порядок в Ставропольском крае. Подробности о важных для местных жителей работах рассказал губернатор региона.

Мосты в сельской местности ремонтируют на Ставрополье, сообщил глава края.

"Благодаря президентскому проекту в этом году впервые за долгое время приводим в порядок мосты на дорогах местного значения. Завершаем ремонт пяти мостов в разных территориях края"

– Владимир Владимиров

Чиновник рассказал, какие именно мосты обновляют в рамках проекта. Два из них находятся в Александровском округе, по одному – в Арзгирском, Кочубеевском и Новоселицком.

Губернатор обратил особое внимание на то, что почти все эти мосты уже работают. Полностью они откроются до начала 2024 года.

"Мосты ведут к социальным объектам и объединяют населенные пункты с общей дорожной сетью края. Некоторые из них служили без модернизации уже более полувека. В следующем году проект обязательно продолжим"

– глава Ставрополья