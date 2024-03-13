Ставка рефинансирования осталась на уровне 8% в Грузии

Нацбанк Грузии решил не трогать ставку рефинансирования и оставил ее на текущем уровне. Последний раз ее снижали этой весной.

В среду, 11 сентября, комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии (НБГ) провел заседание, на котором решил оставить ставку рефинансирования на нынешних 8%.

В НБГ поведали, что внимательно отслеживают все экономические процессы и ситуацию на финансовых рынках. При этом там подчеркнули, что используют все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы поддерживать стабильность цен.

Кроме того, в сообщении регулятора сказано, что инфляция в республике сейчас ниже целевого показателя в 3%.

Напомним, весной прошлого года в Грузии впервые за 13 месяцев снизили ставку рефинансирования – до 10,5%. К концу года она находилась на отметке 9,5%.