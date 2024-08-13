Вестник Кавказа

Статуя Христа в Армении станет самой высокой в мире

Статуя Христа в Армении станет самой высокой в мире
© Фото: скриншот с видео телеканала Первый Севастопольский
Армянский скульптор Армен Самвелян изготовил голову и торс самой высокой в мире статуи Христа, которая будет установлена на горе Атис – вместе с постаментом ее высота составит 99 метров.

В Армении завершилась работа по созданию самой высокой в мире статуи Христа, которую разместят на армянской горе Атис под Ереваном – готова ее главная часть, голова и торс Спасителя, рассказал скульптор Армен Самвелян.

"Высота самой скульптуры - 33 метра, плюс постамент - получится 99 метров. Планируется установка ее на горе Атис"

- Армен Самвелян

Строительство монумента в 25 км от Еревана стартовало в июле 2022 года – тогда на его месте была заложена капсула, после чего стартовал конкурс на лучшую релизацию проекта, победителем которого и стал проект Самвеляна.

Сейчас вес конструкции - более 20 т, она собрана из алюминиевых листов на стальном каркасе, вся конструкция будет доставлена на вершину горы частями на вертолете, после чего будет собрана на месте. Сейчас над скульптурой работает более 15 человек, добавил Самвелян.

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