Стамбул принимает трехсторонний саммит Турции, Италии и Ливии

В крупнейшем турецком мегаполисе Стамбуле стартовал трехсторонний саммит сотрудничества Турции, Италии и Ливии, в работе которого принимает участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Италию на встрече представляет премьер-министр страны Джорджа Мелони, а Ливию - премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дибейбе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
В стамбульской резиденции президента Долмабахче прошли церемонии официальной встречи высоких гостей, после чего состоялись переговоры лидеров за закрытыми дверями.
Во встрече также приняли участие глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, говорится в сообщении.