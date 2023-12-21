Стала известна судьба пропавшего на горе Казбек альпиниста

Спасатели нашли альпиниста, которого искали в течение пяти дней. 45-летний мужчина погиб недалеко от ледника Гергети.

В Грузии спасатели в течение пяти дней проводили поисковые работы с целью отыскать пропавшего альпиниста на горе Казбек.

Сегодня спасательная операция прекратилась. Мужчина был найден мертвым около ледника Гергети. Его тело было извлечено из-под снега.

Отмечается, что сегодня утром к поисковым работам был подключен вертолет пограничной полиции.

Несколько дней назад мужчина пытался совершить восхождение на гору Казбек, но плохая погода помешала ему это сделать.

В последний раз альпинист выходил на связь 23 декабря.