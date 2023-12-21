Вестник Кавказа

Стала известна судьба пропавшего на горе Казбек альпиниста

Стала известна судьба пропавшего на горе Казбек альпиниста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели нашли альпиниста, которого искали в течение пяти дней. 45-летний мужчина погиб недалеко от ледника Гергети.

В Грузии спасатели в течение пяти дней проводили поисковые работы с целью отыскать пропавшего альпиниста на горе Казбек.

Сегодня спасательная операция прекратилась. Мужчина был найден мертвым около ледника Гергети. Его тело было извлечено из-под снега. 

Отмечается, что сегодня утром к поисковым работам был подключен вертолет пограничной полиции. 

Несколько дней назад мужчина пытался совершить восхождение на гору Казбек, но плохая погода помешала ему это сделать. 

В последний раз альпинист выходил на связь 23 декабря.

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