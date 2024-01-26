США запретили своим дипломатам посещать границу Азербайджана и Армении

Сотрудников американского посольства в Армении призвали временно отказаться от посещения армяно-азербайджанской границы. Граждан, оказавшихся вблизи границы, просят быть внимательными.

Посольство Соединенных Штатов ввело запрет на посещение своими сотрудниками городов, расположенных на границе Армении и Азербайджана. Об этом сказано на сайте диппредставительства.

"Посольство призвало граждан США проявлять осторожность, если они находятся вблизи границы. Дороги могут закрываться путем установления КПП без предварительного уведомления"

– американское диппредставительство

Напомним, в настоящее время Азербайджан и Армении ведут переговоры о подписании мирного соглашения. Ранее на этой неделе состоялась 6-я по счету встреча Госкомиссии по делимитации госграницы между двумя странами.