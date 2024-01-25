Встреча по делимитации прошла на границе Азербайджана и Армении – Баку

МИД Азербайджана опубликовал официальное сообщение о встрече по делимитации границы с Арменией. Она прошла сегодня и стала уже шестой по счету.

Власти Азербайджана распространили официальное заявление о встрече комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. В частности, его опубликовал МИД АР.

В сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится, что сегодня на границе между Азербайджаном и Арменией прошла шестая встреча Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между РА и АР.

Она состоялась под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

Отметим, что предыдущая, пятая встреча прошла на границе на участке Газах-Иджеван.