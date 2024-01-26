Азербайджан и Армения могут соединить парламенты

Обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения может пройти в Женеве. Встреча спикеров двух стран может пройти на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

СМИ сообщают об обсуждениях по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения, которые могут состояться в конце марта в Женеве.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг обсуждал этот вопрос с азербайджанским руководством. Он остался доволен реакцией Баку.

Чунгонг подчеркнул, что Межпарламентский союз, созданный для укрепления мира и безопасности в мире, считает необходимым организовать обсуждения о том, как диалог решит проблемы, которые могут привести к нестабильности.

Отмечается, что переговоры спикеров парламентов двух стран могут состояться в ходе ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет с 23 по 27 марта. Встреча будет носить неформальный характер.