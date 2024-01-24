Армения заявила об искреннем интересе к мирному договору с Азербайджаном

В МИД Армении оценили перспективы подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшей перспективе. В ведомстве отметили, что Ереван искренне заинтересован в этом

Армения искренне заинтересована в полном урегулировании отношений с Азербайджаном. Об этом заявил 29 января замглавы армянского МИД Ваан Костанян.

"Мы по-прежнему искренне заинтересованы в полном урегулировании отношений с нашими соседями и подписании мирного соглашения. Вы знаете, что 4 января мы отправили доработанный вариант текста соответствующего соглашения"

– представитель ведомства

Он добавил, что сейчас Ереван ждет ответа от Баку.

"По сути, мы ждем ответа Азербайджана. Вчера прозвучали заявления о том, что ответ будет в течение нескольких недель"

– Ваан Костанян