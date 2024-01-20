Ереван предложил Баку заключить пакт о ненападении

Армения выступила с инициативой, которую предполагается реализовать в случае, если мирное соглашение с Азербайджаном не будет подписано достаточно скоро. Речь идет о заключении пакта о ненападении.

Армянские власти предложили азербайджанскому руководству подписать пакт о ненападении, сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Дне армии.

По его словам, Ереван сделал Баку ряд предложений. Одно из них связано с разработкой и установлением механизма взаимного контроля над вооружениями.

"Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось"

– Пашинян

Глава армянского правительства обратил внимание на то, что Ереван по-прежнему настроен на мир и не откажется от мирной повестки.