Ереван предложил Баку заключить пакт о ненападении

Армения выступила с инициативой, которую предполагается реализовать в случае, если мирное соглашение с Азербайджаном не будет подписано достаточно скоро. Речь идет о заключении пакта о ненападении.
Армянские власти предложили азербайджанскому руководству подписать пакт о ненападении, сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Дне армии.
По его словам, Ереван сделал Баку ряд предложений. Одно из них связано с разработкой и установлением механизма взаимного контроля над вооружениями.
"Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось"
– Пашинян
Глава армянского правительства обратил внимание на то, что Ереван по-прежнему настроен на мир и не откажется от мирной повестки.