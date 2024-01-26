США выступили за возобновление работы Совета Россия – НАТО

СМИ сообщили, что США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО. Его деятельность была приостановлена после начала спецоперации на Украине.

США выступили с предложением восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, сообщает издание Bloomberg.

По информации газеты, возобновление работы предлагается сделать в рамках урегулирования украинского конфликта.

Деятельность Совета Россия – НАТО была фактически приостановлена в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Стоит добавить, что сам Совет образовался в 2002 году в качестве механизма для консультаций между Москвой и военным блоком.