Вестник Кавказа

США выступили за возобновление работы Совета Россия – НАТО

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
СМИ сообщили, что США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО. Его деятельность была приостановлена после начала спецоперации на Украине.

США выступили с предложением восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, сообщает издание Bloomberg.

По информации газеты, возобновление работы предлагается сделать в рамках урегулирования украинского конфликта.

Деятельность Совета Россия – НАТО была фактически приостановлена в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Стоит добавить, что сам Совет образовался в 2002 году в качестве механизма для консультаций между Москвой и военным блоком.

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