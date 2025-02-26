США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

Продолжается подготовка ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сейчас процесс ускорился, информирует телеканал CNN.
"В частном порядке говорится, что (подготовка к - ред) саммиту Трампа и Путина <...> теперь ускоряется"
– сообщение CNN
В эфире телеканала допустили, что инцидент с Владимиром Зеленским в Белом доме был спланирован, чтобы отстранить его от дальнейших переговоров по ситуации на Украине.
В ближайшее время может пройти второй раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном, местом встречи представителей РФ и США может вновь стать одна из стран Персидского залива - в феврале делегации провели переговоры в Саудовской Аравии.
"Приготовления теперь ведутся к скорому проведению второго раунда (переговоров между Россией и США - ред), возможно, также в стране Персидского залива"
– сообщение CNN