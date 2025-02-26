Вестник Кавказа

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подготовка ко встрече лидеров РФ и США ведется в ускоренном режиме. Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в одной из стран Персидского залива, сообщает CNN.

Продолжается подготовка ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сейчас процесс ускорился, информирует телеканал CNN.

"В частном порядке говорится, что (подготовка к - ред) саммиту Трампа и Путина <...> теперь ускоряется"

– сообщение CNN

В эфире телеканала допустили, что инцидент с Владимиром Зеленским в Белом доме был спланирован, чтобы отстранить его от дальнейших переговоров по ситуации на Украине.

В ближайшее время может пройти второй раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном, местом встречи представителей РФ и США может вновь стать одна из стран Персидского залива - в феврале делегации провели переговоры в Саудовской Аравии.

"Приготовления теперь ведутся к скорому проведению второго раунда (переговоров между Россией и США - ред), возможно, также в стране Персидского залива"

– сообщение CNN

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