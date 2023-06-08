США обвинили Турцию, Грузию и Армению в помощи России

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Турция, Грузия, Армения и Казахстан и ОАЭ помогают РФ обходить санкционную блокаду. Об этом заявил представитель Госдепа США.

Поставки микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые Запад пытался блокировать санкциями, возвращаются на досанкционные уровни. Об этом заявил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен. По его словам, в этом РФ помогает ряд стран, в том числе, постсоветских.

Представитель Госдепы выразил мнение, что европейские компании продают электронную продукцию в третьи страны, которые затем поставляют ее в РФ.

«Речь идет о микрочипах, процессорах, электронных платах, которые необходимы для создания современных систем вооружений»

– О’Брайен

Далее он отметил, что главные реэкспортные потоки идут через члена НАТО Турцию, но также и через Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Казахстан.

Почему эти страны помогают России?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в помощи указанных стран России в обходе западных санкций и импорте подсанкционных технологий нет ничего удивительного, поскольку это приносит участвующим в параллельном импорте государствам прямой доход.



"Компаниями и Турции, и Грузии, и других стран движет в первую очередь экономический интерес. Как известно, уровень прибыли в 300% стимулирует капиталиста идти на любой шаг, который сулит эту прибыль. Что бы ни происходило в политике, в конце концов экономические интересы всегда побеждают любые ограничения", - подчеркнул он.



При этом Анатолий Аксаков затруднился определить степень риска попадания этих стран под вторичные санкции, которые становятся все более реальной перспективой в свете стремления Запада закрыть все возможные каналы обхода антироссийских ограничений.