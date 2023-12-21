США намерены включить хуситов в список террористов

Американское правительство раздумывает над тем, чтобы вернуть хуситам статус террористов.
Власти США разрабатывают стратегию по включению йеменского движения «Ансар Аллах» в перечень террористических организаций.
Об этом американскому каналу CNN рассказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
«Мы пересматриваем это прямо сейчас. Еще не решили, будем ли мы его отменять или нет, изменять его вновь, но могу сказать, что мы серьезно это изучаем»
- Джон Кирби
Три года назад йеменское движение было лишено статуса террористов. Решение об исключении из списка принимал госсекретарь Энтони Блинкен.
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