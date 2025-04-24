США лидируют по денежным переводам в Грузию

Общий объем денежных переводов в Грузию из-за рубежа вырос на 6%. При этом Нацбанк заметил снижение переводов из России и Казахстана и рост из США и ЕС.

Объем денежных переводов из России в Грузию продолжает снижаться третий год подряд, а из ЕС и США – растет, согласно данным Национального банка Грузии (НБГ).

В апреле 2025 года общий объем денежных переводов в Грузию из зарубежных государств составил $295,5 млн, что на 6,1% больше прошлогодних показателей. На страны-члены ЕС приходится почти 45% от всей суммы.

Рост связан с увеличением объема переводов из Испании (+40,27%) Кыргызстана (+40,26%), Нидерландов (+31,28%), Словакии (+28,1%). Снижение объемов переводов, как и ранее, показали Казахстан (-41,61%) и Россия (-18,85%).

США – лидер по денежным переводам в Грузию. Они продолжаю тенденцию прошлого года, когда Штаты впервые потеснили РФ в рейтинге.