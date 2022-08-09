США и Саудовская Аравия подтвердили планы по сдерживанию Ирана

Главы американского и саудовского министерств обороны пообщались по телефону. В ходе разговора было решено продолжить взаимодействие по сдерживанию Ирана.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество, направленное на сдерживание Ирана. Соответствующая договоренность была достигнуты во время телефонного разговора глав Минобороны двух стран.

Согласно заявлению, распространенному Пентагоном, Ллойд Остин и Халед бен Сальман Аль Сауд, поговорили об американских усилиях по укреплению безопасности на Ближнем Востоке.

"Министры обязались продолжить тесное сотрудничество для усиления сдерживания перед лицом общих угроз, в том числе со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок"

– пресс-служба американского ведомства

Кроме того, обсуждалась ситуация в Ливане. Собеседники отметили необходимость вклада всех сторон в восстановление стабильности и ответственного управления в этой стране.

Напомним, в начале октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен ракет.