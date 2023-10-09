США будут бомбить иранские НПЗ?

Опубликовано: 8:00, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Вчера глава комитета по судебной системе американского сената, республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что США должны разбомбить иранские нефтеперерабатывающие заводы, если группировка "Хезболла" начнет атаковать Израиль.

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская группировка, борющаяся за создание в Ливане государства по образу и подобию Исламской республики Иран. Считается, что она финансируется Ираном и действует в его интересах.

Собственно, "Хезболла" и была создана в начале 1980-х при активной поддержке иранского Корпуса стражей Исламской революции и со временем был признана террористической организацией в некоторых западных странах. В России ее таковой не считают.

Сейчас в американской прессе распространилась информация, что именно "Хезболла" помогала палестинскому исламскому движению ХАМАС спланировать атаки на Израиль с земли, с моря и с воздуха, а вчера группировка взяла на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля, но в полной мере пока в войну не включилиась.

Линдси Грэм на своей страничке в соцсетях инкриминировал Ирану усилия по поддержке ХАМАСА и пригрозил, что Вашингтон даст ответ, если "Хезболла" активизируется в Израиле. Американский ответ, по мнению Грэма, должен заключаться в ударах по иранским НПЗ и нефтяной инфраструктуре, которые считаются основой экономики Ирана.

При этом некоторые эксперты полагают, что сам Израиль не захочет связываться с "Хезболлой", чтобы избежать открытия второго фронта.

Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.