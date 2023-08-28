Сброс воды с Фукусимы - стартовал четвертый этап

В Японии начали сбрасывать в океан очередную партию воды с АЭС "Фукусима-1". Это четвертый сброс за полгода, он продлится до середины марта.

На атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии приступили к четвертому этапу сброса воды.

Четвертый этап продлится с 28 февраля по 16 марта. За это время в мировой океан с АЭС попадет 7,8 тыс т воды.

Скопившуюся на АЭС воду планируется сбрасывать в течение нескольких десятков лет.

Проверки МАГАТЭ показывают, что содержание радиоактивного изотопа в воде не превышает допустимых значений, однако ряд стран выражает недовольство сбросом воды с АЭС в океан.

Россия приостановила ввоз японской рыбы и морепродуктов в октябре 2023 года.