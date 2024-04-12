Вестник Кавказа

Спор двух мужчин в Капане привел к смерти одного из них

Спор двух мужчин в Капане привел к смерти одного из них
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагический случай произошел в конце прошлой недели. Родственники погибшего несколько дней искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сюнике подозреваемого в убийстве 63-летнего мужчины. Об этом сообщают армянские СМИ.

О пропаже отца сообщил накануне 44-летний житель села Алванк. Он отметил, что 13 апреля его 63-летний отец отправился в Капан на ослике и пропал.

Полиция установила, что по дороге он встретил 35-летнего жителя Капана. В какой-то момент между ними произошел спор, в ходе которого горожанин забил своего пожилого оппонента до смерти.

Убийцу задержали 18 апреля. Он признался в содеянном и рассказал, что сжег убитого в своем саду, а затем там же похоронил.

По данному факту завели уголовное дело.

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