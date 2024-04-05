Вестник Кавказа

Два десятка военнослужащих пострадали в ДТП в Армении

Два десятка военнослужащих пострадали в ДТП в Армении
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварии в Армении погибли несколько военнослужащих. Различной степени тяжести травмы диагностированы у 20 человек.

В ДТП в Сюнике получили различные травмы 20 военнослужащих Армении. Об этом сказано в заявлении Минобороны республики.

"В результате аварии, произошедшей сегодня, травмы получили 20 военнослужащих. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое"

– оборонное ведомство

У остальных диагностированы легкие, средние и тяжелые травмы.

Напомним, 12 апреля, автомобиль "Урал" с военнослужащими угодил в ДТП в Армении. Жертвами происшествия стали четыре человека.

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