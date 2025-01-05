Специалисты восстанавливают водоснабжение в Лермонтове

В Лермонтове пропало водоснабжение нескольких тысяч местных жителей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Часть жителей Лермонтова остались без воды из-за произошедшей сегодня аварии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 6 февраля в Telegram-канале главы города.

Елена Кобзева отметила, что восстановить водоснабжение планируется до конца сегодняшних суток.

"В связи с аварийной ситуацией и необходимостью ее оперативного устранения в четверг, с 17:30 и ориентировочно до 24:00, введено ограничение подачи холодной воды на промзону и всю нижнюю часть города"

– глава города

Как отмечается, воды нет примерно у 1,9 тыс. абонентов и в больнице.