Новые скважины обеспечат Ставрополье водой

В Минераловодском округе на Ставрополье появятся новые скважины, они помогут решить проблему обеспечения водой в летний сезон. Специалисты приступили к бурению.
В Ставропольском крае появятся две новых скважины для решения проблемы дефицита воды.
Прошлым летом из-за засухи остро встала проблема дефицита воды, особенно в Минераловодском округе, напомнили в пресс-службе регионального ГУП "Ставрополькрайводоканал".
"По поручению губернатора Ставрополья начато бурение двух новых скважин глубиной около 250 м на Малкинском месторождении, из которого в основном и снабжается округ"
– "Ставрополькрайводоканал"
Также на Ставрополье ведется реконструкция действующих артезианских скважин. Почти треть питьевой воды регион получает из подземных месторождений.