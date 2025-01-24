Вестник Кавказа

Новые скважины обеспечат Ставрополье водой

Вода с лимоном
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Минераловодском округе на Ставрополье появятся новые скважины, они помогут решить проблему обеспечения водой в летний сезон. Специалисты приступили к бурению.

В Ставропольском крае появятся две новых скважины для решения проблемы дефицита воды.

Прошлым летом из-за засухи остро встала проблема дефицита воды, особенно в Минераловодском округе, напомнили в пресс-службе регионального ГУП "Ставрополькрайводоканал".

"По поручению губернатора Ставрополья начато бурение двух новых скважин глубиной около 250 м на Малкинском месторождении, из которого в основном и снабжается округ"

– "Ставрополькрайводоканал"

Также на Ставрополье ведется реконструкция действующих артезианских скважин. Почти треть питьевой воды регион получает из подземных месторождений.

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